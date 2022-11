© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo al mattino sereno o al più poco nuvoloso per transito di velature sottili; nel pomeriggio velature a tratti più spesse, in nottata aumento delle nubi sull'Oltrepò Pavese. Precipitazioni assenti. Temperature minime stazionarie in pianura, in aumento in montagna; massime in generale aumento. In pianura minime intorno a 5°C, massime sui 17°C. (Rem)