Migranti: Tajani, linea dura sulle Ong, l’Europa batta un colpo (2)

- Tra le altre azioni che il ministro propone anche “una serie di accordi con i Paesi da cui partono i migranti. Penso alla Libia, ma anche alla Tunisia, al Marocco, al Niger e tutto il Sahel. Il mercato degli esseri umani va fermato. Altra cosa è l’immigrazione regolare di chi viene in Italia per studiare o per lavorare. Per noi l’Africa è un interlocutore fondamentale: lì serve più Italia, più Europa. E servono anche missioni per la crescita e lo sviluppo economico del continente. Nel 2050 ci saranno 2,5 miliardi di africani: è un tema che va affrontato”. Sul fronte europeo, alla domanda di una possibile intesa con la Germania sul modello del “Patto del Quirinale” firmato con la Francia, Tajani risponde: “Vogliamo rafforzare il rapporto con Berlino, perché la Ue non sia solo a trazione franco-tedesca”. Infine sulle armi all’Ucraina il ministro conferma che “ci muoveremo in sintonia con Ue e Nato, rispettando le decisioni del Parlamento. Bisogna consentire all’Ucraina di difendersi, altrimenti non c’è la pace ma la colonizzazione da parte della Russia”. (Rin)