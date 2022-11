Energia: Christiansen (Maersk), industria petrolifera frena la transizione ecologica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le compagnie di navigazione, che sono responsabili del trasporto della stragrande maggioranza delle merci tra i vari Paesi, sono da tempo tra le più inquinanti del mondo. Negli ultimi mesi, molti hanno annunciato impegni a favore della transizione, con Maersk che ha dichiarato la sua ambizione di raggiungere emissioni nette zero entro il 2040. Tuttavia Christiansen ha affermato che il gruppo avrà bisogno di circa 5 milioni di tonnellate di metanolo verde all'anno entro il 2030 per raggiungere tali obiettivi, aggiungendo che potrebbe non garantire di ottenere questo livello di fornitura a meno che la produzione non acceleri. (Rel)