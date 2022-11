Emirati-Italia: capitale libro Sharjah dona 50 mila euro per restaurare libreria a Bologna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La capitale mondiale del libro Sharjah, città situata nel nord degli Emirati Arabi Uniti, ha partecipato con 50 mila euro alla raccolta fondi destinata alla restaurazione della libreria per ragazzi Giannino Stoppani a Bologna, gravemente danneggiata da un incendio nel maggio scorso. Lo riferisce l’agenzia di stampa emiratina “Wam”, che definisce la libreria “un'importante pietra miliare accademica e culturale per la letteratura e l'editoria in tutta Italia e non solo”. “Ho avuto l’onore di partecipare alla cerimonia di benvenuto della Fiera del libro per ragazzi di Bologna presso la “House of wisdom” di Sharjah. Durante il mio intervento, ho annunciato che Sharjah World Book Capital sta sostenendo finanziariamente il restauro della famosa libreria Giannino Stoppani dopo che è stata distrutta da un incendio”, ha confermato Bodour al Qasimi, amministratrice delegata di alcune case editrici emiratine tra cui Kalimat Group e presidente dell’International Publishers Association e di Sharjah World Book Capital. (segue) (Res)