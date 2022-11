Emirati-Italia: capitale libro Sharjah dona 50 mila euro per restaurare libreria a Bologna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come racconta “Wam”, la libreria è stata fondata nel 1983 da Simona Comelli, Grazia Gotti, Tiziana Roversi, Silvana Sola e Giampaola Tartarini, “cinque donne ambiziose” specializzate in Letteratura per l'infanzia. Sin dalla sua fondazione, la libreria è rimasta indipendente e con il tempo è diventata un punto di riferimento nel campo dell’editoria per l’infanzia. L’incendio di maggio scorso ha però provocato gravi danni alla libreria e ai suoi oltre 39 mila volumi. “Sharjah World Book Capital, sotto la guida di Bodour al Qasimi, ha riconosciuto l'importanza di Giannino Stoppani come istituzione letteraria di importanza mondiale e il significato della sua perdita per la comunità editoriale globale”, ha riferito “Wam”. "Quando sono venuta a conoscenza dell'incendio alla libreria Giannino Stoppani, sapevo che noi come comunità di editori dovevamo riunirci per consentirle di riprendere il suo importante lavoro”, ha commentato Bodour al Qasimi. La libreria ha riaperto 150 giorni dopo l'incendio e 27.980 libri, colpiti parzialmente dall'incendio, sono stati inviati a specialisti per operazioni di riparazione e sanificazione, ha fatto sapere “Wam”, precisando che, tuttavia, vi è ancora molto lavoro da fare. (Res)