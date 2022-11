Ucraina: Crosetto, Conte può stare sereno, seguiremo le leggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Conte può stare sereno: il ministero — non il ministro, che non dispone delle istituzioni ma le serve — seguirà le leggi come sempre”. Risponde così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, sul “Corriere della Sera” alla richiesta del leader pentastellato che un nuovo invio di armi verso l’Ucraina passi prima dal Parlamento. “Il ministro della Difesa sta facendo — per spiegarlo bene a Conte — quello che lui e altri hanno deciso di fare dicendo sì ai 5 decreti per l’invio di armi decisi dal governo Draghi del quale i Cinque Stelle erano il maggior sostegno parlamentare. Se oggi ha cambiato idea è per altro”, afferma. “Per strumentalizzare il corteo e le ragioni delle associazioni pacifiste, che rispetto e comprendo e con cui sarò sempre disponibile a interloquire. Con Conte che non è interessato né al dialogo né al percorso coerente ma cerca solo di metterci su una bandierina e seguire la convenienza del momento, un rapporto politico serio è, francamente, complesso”. (segue) (Rin)