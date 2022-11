Ucraina: Crosetto, Conte può stare sereno, seguiremo le leggi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul nodo migranti, Crosetto condivide la linea di Piantedosi. “Non è una sua invenzione ma il trattato di Dublino. Se sali su una nave che batte bandiera tedesca, sei in Germania. Non capisco la meraviglia”. A bordo ci sono donne, ragazzi, bambini. “Infatti si è deciso di dare assistenza sanitaria ed accoglienza a chi ne ha bisogno e assistenza alla nave che riprenderà la sua rotta con gli altri a bordo. Non si è voluto accettare la sfida tribale di chi era disposto ad usare le persone per calpestare diritto, accordi e leggi. Si sono coniugate umanità e fermezza: non è accettabile che un Paese intervenga a gamba tesa sapendo che abbiamo ragione. Va difesa una posizione giusta senza sudditanza e senza giocare sulla vita di chi soffre”, conclude. (Rin)