Bahrein: Papa, grazie al Re per la squisita ospitalità

- "Permettetemi di ringraziare Sua Maestà il Re e le Autorità di questo Paese per la squisita ospitalità". Sono le parole rivolte da Papa Francesco al Re del Bahrein durante i ringraziamenti formulati al termine dell'incontro di preghiera con i Vescovi, i Sacerdoti, i Seminaristi e gli Operatori Pastorali nella Chiesa del Sacro Cuore. "Vorrei infine dirvi "grazie" per questi giorni vissuti insieme. Con animo colmo di riconoscenza benedico tutti voi, specialmente quanti hanno lavorato per questo viaggio - le parole del Pontefice - e, visto che queste sono le ultime parole pubbliche che rivolgo, permettetemi di ringraziare Sua Maestà il Re e le Autorità di questo Paese per la squisita ospitalità. Vi incoraggio a continuare con costanza e letizia il vostro cammino spirituale ed ecclesiale". (Civ)