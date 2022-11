Business news: Taiwan, metà delle aziende straniere preparano piani in vista di una invasione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa la metà delle aziende multinazionali che operano a Taiwan ha intrapreso preparativi in vista di una possibile invasione dell'isola da parte della Cina, a seguito del progressivo aumento delle tensioni nello Stretto e del recente Congresso nazionale del Partito comunista, durante il quale Pechino ha ribadito di essere pronta a ricorrere alla forza per ottenere la "riunificazione". E' quanto emerge da un sondaggio effettuato dal quotidiano "Nikkei", che ha coinvolto i dirigenti di 50 aziende multinazionali che operano a Taiwan, inclusi 14 produttori di semiconduttori e componenti elettronici, cinque produttori di materiali e prodotti chimici e quattro istituzioni finanziarie, molte con sede in Giappone o negli Stati Uniti. Dal sondaggio è emerso che quattro aziende, inclusa una società finanziaria e una importante compagnia energetica europea, hanno già approntato piani per l'evacuazione dei loro dipendenti non taiwanesi e delle loro famiglie in caso di guerra, e per la prosecuzione delle attività nell'eventualità di una crisi. Altre 19 aziende stanno lavorando a piani analoghi: assieme, queste aziende rappresentano il 46 per cento del totale. Altre 21 aziende - il 42 per cento del totale interpellato - ha riferito di essere impegnata a valutare misure quali l'acquisto anticipato di biglietti aerei per le evacuazioni. Alcune aziende starebbero già consultando i loro dipendenti taiwanesi in merito alla possibilità di evacuarli all'estero. Un'altra problematica è la continuità delle attività: alcune aziende stanno provvedendo con misure quali il trasferimento di tutti i dati su server collocati all'esterno di Taiwan. (Git)