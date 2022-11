Business news: Hong Kong, banca sequestra villa del presidente del colosso immobiliare Evergrande

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La China Construction Bank ha sequestrato una villa appartenente a Xu Jiayin, il presidente del colosso immobiliare cinese Evergrande sopraffatto da una passività di oltre 300 miliardi di dollari. Lo riporta la piattaforma di notizie “Hk01”, precisando che la proprietà - valutata 89 milioni di dollari - si trova nell’esclusiva enclave residenziale The Peak di Hong Kong. Benché molti degli asset di Evergrande siano già stati sequestrati dai creditori del gruppo, questo potrebbe essere il primo esproprio di beni personali posseduti dall’imprenditore a Hong Kong. La villa di 465 metri quadrati era stata impegnata lo scorso anno per saldare un’obbligazione scaduta, secondo un’informativa presentata al registro fondiario di Hong Kong. Le parti coinvolte non hanno rilasciato dichiarazioni in merito. (Cip)