Business news: 115 imprese italiane partecipano all’Adipec di Abu Dhabi

- Sono almeno 115 le aziende italiane che hanno preso parte all’Abu Dhabi International Petroleum Exhibition and Conference (Adipec), uno dei più grandi forum a livello internazionale che vede riuniti leader, decisori politici e rappresentanti del settore energetico. Lo riferisce l’ambasciata d’Italia negli Emirati in messaggio sul suo profilo Twitter. Delle 115 aziende 28 partecipano nell’ambito del padiglione allestito dall’Agenzia per la promozione all’estero e dell’internazionalizzazione delle imprese italiane (Ita) di Dubai. (Res)