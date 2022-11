Business news: ministro Petrolio egiziano El Molla incontra Ad Eni Descalzi a margine Adipec di Abu Dhabi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Petrolio dell’Egitto, Tarek el Molla, ha incontrato l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, a margine dell’Abu Dhabi International Petroleum Exhibition and Conference (Adipec), uno dei più grandi forum a livello internazionale che vede riuniti leader, decisori politici e rappresentanti del settore energetico. Lo riferisce un comunicato stampa del ministero del Petrolio egiziano. Secondo quanto riferisce la nota del ministero del Petrolio egiziano, durante il colloquio, El Molla e Descalzi hanno discusso anche dei progetti futuri di Eni nel corso del prossimo biennio nell’ambito del partenariato strategico con il settore petrolifero egiziano. Durante l'incontro, El Molla ha sottolineato l'importanza di rafforzare la cooperazione con l’azienda italiana nei settori della ricerca e della produzione di petrolio e gas “per beneficiare delle opportunità e delle possibilità dell’Egitto”. Le due parti hanno anche discusso della massimizzazione dell'utilizzo e dello sviluppo delle infrastrutture nel Paese delle piramidi. “Eni è il maggiore investitore e produttore di petrolio e gas, un partner importante per l'Egitto, e collabora attivamente con il settore petrolifero nell’adozione di iniziative per ridurre le emissioni dell’industria”, ha dichiarato El Molla. (Cae)