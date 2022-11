Business news: Azour (Fmi), programma finanziamento in Tunisia entrerà in vigore dopo approvazione dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il programma di finanziamento concordato tra la Tunisia e il Fondo monetario internazionale (Fmi) entrerà in vigore non appena il consiglio di amministrazione dell’istituzione internazionale approverà il prestito da 1,9 miliardi di dollari stabilito con l’accordo del 15 ottobre scorso. L'eventuale approvazione dovrebbe giungere a dicembre. Lo ha dichiarato il direttore del dipartimento del Medio Oriente e dell'Asia centrale dell’Fmi, Jihad Azour, all'agenzia di stampa "Tap"." È un programma basato su un partenariato tra la Tunisia e il Fondo e contiene una serie di procedure e riforme”, ha affermato Azour, spiegando che il programma verrà realizzato “in modo graduale e si adatterà ai cambiamenti che affliggono l'economia tunisina". In merito alla privatizzazione delle istituzioni pubbliche, uno dei punti dell’accordo, il funzionario ha riferito che il governo tunisino ha "stabilito un meccanismo per classificare queste istituzioni in base alla loro condizioni, tenendo conto della loro efficienza e produttività". Azour ha sottolineato che i programmi del Fondo sono caratterizzati da un'elevata trasparenza, in linea con i programmi precedenti e, una volta approvato, questo programma verrà pubblicato, insieme a tutte le revisioni periodiche e ai dettagli, sul sito ufficiale dell'istituzione finanziaria internazionale. "Abbiamo avuto abbastanza tempo per consultare e sviluppare ciò che potrebbe contribuire ad aumentare il livello di crescita, mitigare i rischi finanziari, ridurre il disavanzo e affrontare il problema del debito, nonché aumentare il livello di protezione sociale attraverso il sostegno alle politiche sociali", ha spiegato Azour. Il 15 ottobre, il Fondo monetario internazionale e le autorità della Tunisia hanno raggiunto un accordo per un prestito di 1,9 miliardi di euro della durata di 48 mesi teso a sostenere le riforme nel Paese nordafricano. Secondo gli esperti dell’Fmi, il peggioramento del contesto globale e gli elevati prezzi internazionali delle materie prime stanno gravando pesantemente sull'economia tunisina, aggiungendosi alle debolezze strutturali e alle condizioni socioeconomiche difficili. La crescita economica del Paese rivierasco probabilmente decelererà nel breve termine, mentre l'aumento dei prezzi internazionali delle materie prime eserciterà pressioni sull'inflazione, nonché sui saldi esterni e fiscali. Il Fondo monetario intende sostenere il programma di riforma economica delle autorità tunisine per ripristinare la stabilità esterna e fiscale della Tunisia, rafforzare la protezione sociale e promuovere una crescita più elevata, più verde e inclusiva e la creazione di posti di lavoro guidata dal settore privato, ha fatto sapere l'istituzione al momento della firma. (Tut)