Business news: Egitto, prosegue il crollo della sterlina rispetto al dollaro Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- La sterlina egiziana continua a perdere valore nei confronti del dollaro Usa dopo la decisione della Banca centrale di liberalizzare il tasso di cambio. Secondo il rilevamento più recente, sono necessarie 24 sterline per un biglietto verde per la prima volta nella storia del Paese. Lo scorso 27 ottobre, la Banca centrale d'Egitto ha ulteriormente liberalizzato la divisa nazionale (che era libero di fluttuare entro un dei limiti dal 2016) e aumentato i tassi di interesse di riferimento di 200 punti base. In una riunione straordinaria, il Comitato per la politica monetaria della banca ha deciso di “aumentare il tasso sui depositi a vista, il tasso sui prestiti overnight e il tasso delle operazioni principali di 200 punti base rispettivamente al 13,25 per cento, 14,25 per cento e 13,75 per cento”, si legge in una nota, precisando che anche il tasso di sconto è stato aumentato di 200 punti base al 13,75. La decisione è stata intrapresa per “garantire la stabilità dei prezzi nel medio termine”. L’istituto emittente ha inoltre reso noto di aver avviato “uno scambio flessibile durevole del regime tariffario, lasciando che la domanda e l’offerta determinino il valore della sterlina rispetto ad altre valute estere”. Una decisione attesa dagli analisti e richiesta a più riprese dal Fondo monetario internazionale. “L'obiettivo primario è raggiungere la stabilità dei prezzi e costruire livelli di valuta estera sostenibili e adeguati”, aggiunge la nota. La banca si è inoltre impegnata a rimuovere l'utilizzo di lettere di credito per il finanziamento delle importazioni entro dicembre 2022. “Si prevede che l'aumento dei prezzi globali e interni manterrà l'inflazione principale al di sopra dell'obiettivo preannunciato del 7 per cento”, ha concluso l’istituto emittente. (Cae)