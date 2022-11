Business news: 40 aziende tedesche e saudite partecipano al Business forum di Riad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La capitale dell’Arabia Saudita ha ospitato il Business forum congiunto saudita-tedesco che ha visto la partecipazione di 40 aziende del Regno e della Germania attive in diversi settori. Lo riferisce l’agenzia di stampa saudita “Spa”. Nel corso dell’incontro, Abdulrahman al Zamil, a capo della delegazione saudita, ha passato in rassegna le opportunità di investimento disponibili per le aziende tedesche soprattutto nel settore industriale, che sta vivendo una rapida crescita alla luce della Saudi Vision 2030. A sua volta, l'amministratore delegato per il commercio estero dell'Associazione dell'industria bavarese Volker Lennweber ha espresso il desiderio della Germania di rafforzare la cooperazione economica con l'Arabia Saudita, evidenziando come le competenze e prodotti tedeschi possano contribuire efficacemente allo sviluppo dei progetti dell'industria saudita. (Res)