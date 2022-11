Business news: capo Noc libica, allo studio costruzione di due gasdotti con la Grecia e Damietta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Libia sta studiando un progetto per realizzare due nuovi gasdotti in aggiunta all’attuale condotta con l’Italia: uno dovrebbe collegare il Paese nordafricano alla Grecia, mentre l’altro dovrebbe raggiungere la città di Damietta, in Egitto, circa 200 chilometri a nord del Cairo. A dirlo è stato il presidente del Consiglio di amministrazione della National Oil Corporation (Noc, l’ente petrolifero libico), Farhat bin Qadara in un'intervista all'emittente televisiva basata a Dubai "Cnbc Arabiya", aggiungendo che la produzione di gas della Libia ammonta a 3.000 miliardi di piedi cubi di gas e la maggior parte di essa viene consumata localmente. Le riserve di gas naturale della Libia, secondo il numero uno della Noc, sono stimate in 80.000 miliardi di piedi cubi. Bin Qadara ha aggiunto che l’azienda petrolifera di Stato sta per firmare con Eni un accordo per investire tra i sei e gli otto miliardi di dollari nella ricerca e nell'esplorazione dei giacimenti nel Mediterraneo e nella Libia occidentale. Il capo della National Oil Corporation ha aggiunto che la produzione di petrolio del suo Paese potrebbe raggiungere un livello di tre milioni di barili entro i prossimi due o tre anni, rispetto all'attuale livello di 1,2 milioni di barili. Secondo Bin Qadara, la Libia spenderà quest'anno circa quattro miliardi di dollari nel settore petrolifero, per poi aumentare gli investimenti tra i 12 e i 15 miliardi di dollari l'anno prossimo con i suoi partner aziendali. Non solo. Il leader della Noc ha aperto alla possibilità che la Libia possa aderire al Forum del gas del Mediterraneo orientale, organizzazione regionale nota anche con l’acronimo in lingua inglese di Emgf (Eastern Mediterranean Gas Forum). (Res)