Business news: Costa d'Avorio, tenuti ad Abidjan gli Africa Investment Forum Market Days

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sono svolti ad Abidjan, in Costa d'Avorio, gli Africa Investment Forum Market Days. I lavori della conferenza - i primi in presenza dal 2019 - si sono tenuti dal 2 al 4 novembre e sono stati aperti dal presidente ivoriano Alassane Ouattara e dal presidente della Banca africana di sviluppo (Afdb), Akinwumi Adesina. L'inaugurazione è stata seguita da una sessione plenaria divisa in diversi panel composti da investitori globali. Il 3 novembre si è poi svolta una conferenza stampa che ha visto riuniti i capi degli otto partner fondatori dell'Africa Investment Forum: il presidente dell'Afdb, Akinwumi Adesina; l'amministratore delegato di Africa50, Alain Ebobissé; il presidente e amministratore delegato di Africa Finance Corporation, Samaila Zubairu; il presidente della Banca Export-Import dell'Africa (Afreximbank), Benedict Oramah; l'amministratore delegato della Banca di sviluppo dell'Africa meridionale (Dbsa), Patrick Dlamini; il presidente della Banca europea per gli investimenti (Bei), Werner Hoyer; il presidente del gruppo della Banca islamica di sviluppo (Idb), Muhammad Al Jasser; il presidente emerito della Banca per il commercio e lo sviluppo e direttore generale del Gruppo, Admassu Tadesse. (Res)