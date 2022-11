Business news: Ghana, Twitter inaugura la sua sede ad Accra, coordinerà tutte le attività in Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso del web Twitter ha inaugurato il suo quartier generale ad Accra, in Ghana, da dove coordinerà tutte le attività della piattaforma per l'Africa. Lo ha annunciato sul social un responsabile locale, ricordando che il Ghana è stato scelto come sede di Twitter per l'Africa circa un anno fa, ad aprile del 2021. "Un anno fa Twitter è entrato in Africa attraverso il Ghana. Oggi abbiamo ufficialmente aperto il quartier generale africano di Twitter ad Accra e per la prima volta tutti i tweep (gli utenti Twitter ndr) della regione hanno lasciato le loro scrivanie e si sono riuniti per lavorare come una sola squadra. Vale la pena festeggiare", si legge nel tweet. Twitter aveva annunciato la scelta del Paese sub-sahariano il 12 aprile dello scorso anno mettendola in relazione con l'attuazione dell'Accordo di libero scambio continentale africano (AfCfta), l'intesa promossa dall'Unione africana per creare un mercato libero nel continente. "In quanto promotore di democrazia, il Ghana sostiene la libertà di parola, la libertà online e l'Internet aperto, di cui anche Twitter è un sostenitore", aveva dichiarato in una nota il gruppo, per il quale la scelta di Accra come sede del Segretariato dell'Area di libero scambio continentale africana era da ritenersi in linea con "il nostro obiettivo generale di stabilire una presenza nella regione", scelta per sostenere gli "sforzi per migliorare e adattare il nostro servizio in tutta l'Africa". Il gruppo aveva inoltre annunciato l'assunzione di 11 persone in Ghana, con l'intenzione di fare del Paese dell'Africa occidentale il quartier generale per la sua espansione nel continente. (Res)