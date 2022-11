Business news: algerina Sonatrach firma un protocollo d'intesa con due compagnie petrolifere del Senegal

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo energetico algerino Sonatrach ha firmato ad Algeri, nel quadro del vertice della Lega araba, un protocollo d'intesa con due compagnie petrolifere senegalesi per esaminare le possibilità di cooperazione nei settori degli idrocarburi a monte e a valle. Lo riferisce un comunicato stampa di Sonatrach. Il documento è stato siglato dall’amministratore delegato del gruppo algerino, Toufik Hakkar, dall’Ad di Petrosen Exploration and Production, Thiemo Seydou, e da Manar Sall, amministratore delegato di Petrosen Trading and Services. (Ala)