Business news: Nigeria, cinese Addax trasferisce a Nnpc quattro blocchi petroliferi

- La compagnia Addax Petroleum Development, controllata della società petrolifera cinese Sinopec, è uscita dai suoi quattro principali blocchi minerari petroliferi in Nigeria e li ha trasferiti alla compagnia petrolifera statale Nnpc. Lo ha annunciato la stessa Nnpc in un comunicato. "Nnpc Ltd e Addax Petroleum Development (Nigeria) Ltd hanno firmato un memorandum d'intesa sull'accordo di trasferimento, regolamento e uscita per i leasing minerari petroliferi (Oml) 123/124 e Oml 126/137", ha detto Nnpc sul suo account Twitter ufficiale. Nell'aprile 2021 il regolatore petrolifero nigeriano aveva revocato i contratti di locazione petrolifera ad Addax accusando la compagnia di non averli sviluppati a sufficienza, ma la decisione era stata ribaltata dal presidente Muhammadu Buhari tre settimane dopo. Nnpc è diventata un'entità commerciale nel luglio scorso e sta accumulando attività in vista di un'offerta pubblica iniziale pianificata nella seconda metà del prossimo anno. Addax ha iniziato le sue operazioni in Nigeria nel 1998 firmando contratti di condivisione della produzione (Psc) con Nnpc. (Res)