Business news: piloti di Kenya Airways in sciopero per mancato pagamento contributi

- I piloti di Kenya Airways, la compagnia aerea nazionale keniota, hanno dichiarato uno sciopero da sabato 5 novembre per protestare contro il mancato versamento dei loro contributi per la pensione. Lo ha dichiarato in una nota la Kenya Airline Pilots Association (Kalpa), il sindacato cui aderiscono i piloti della compagnia, precisando che dalla data indicata i suoi aderenti non si presenteranno in servizio all'aeroporto internazionale Jomo Kenyatta di Nairobi. "Le azioni della direzione di Kenya Airways non ci hanno lasciato altra scelta", si legge nella dichiarazione firmata dal segretario generale del sindacato, Murithi Nyagah. Il sindacato aveva in precedenza annunciato un preavviso di sciopero di 14 giorni nel quale il sindacato aveva dato ai vertici del gruppo un ultimatum per rispondere alle rivendicazioni dei lavoratori, tuttavia le attività di volo della compagnia keniota sono state regolari fino al 4 novembre. Il presidente di Kenya Airways, Michael Joseph, ha ribadito che tutti gli accordi negoziali "devono allinearsi alla necessità di ristrutturare le operazioni della compagnia aerea verso la redditività". La compagnia aerea afferma di essere finanziariamente in difficoltà e di non poter riprendere i contributi pensionistici ai suoi dipendenti fino alla metà del prossimo anno. Kenya Airways ha riportato perdite finanziarie per la maggior parte dell'ultimo decennio e spesso dipende dai salvataggi finanziari dal suo principale azionista, il governo. La compagnia aerea ha calcolato che, in caso di sciopero del suo personale, perderà fino a 2,5 milioni di dollari al giorno. (Res)