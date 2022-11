Business news: Taag Angola apre rotta per il Ghana dal 30 novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia di bandiera dell'Angola, Taag Angola Airlines, lancerà una nuova rotta regionale per il Ghana a partire dal 30 novembre. La rotta Luanda-Accra-Luanda, ha fatto sapere la compagnia in un comunicato stampa, avrà tre frequenze settimanali, con voli in partenza da Accra il martedì, il giovedì e la domenica operati con un Boeing 737-700Ng. "Questa nuova rotta soddisfa le esigenze del segmento aziendale, consentendo a Taag di offrire un collegamento chiave tra il Ghana e l'Africa meridionale, l'Europa e il Brasile, attraverso l'Angola", ha dichiarato la società. Sotto la spinta del suo amministratore delegato, Eduardo Fairen, Taag Angola si sta espandendo a livello internazionale, anche grazie alla nuova partnership conclusa con la compagnia spagnola Iberia Airlines. (Res)