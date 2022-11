Bahrein: ultimo giorno del Papa nel Regno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco è al suo ultimo giorno in Bahrein. Il Santo Padre ha lasciato la residenza papale per raggiungere la Chiesa del Sacro Cuore a Manama, dove sta incontrando la comunità cattolica. A chiusura la recita dell'Angelus e il trasferimento all'aeroporto Sakharov Air Base di Awali per far ritorno a Roma. Al suo arrivo il Santo Padre è stato accolto dall'Amministratore apostolico del vicariato della Arabia del Nord e dal parroco. (Civ)