Kosovo: Vinicio Capossela l'8 novembre al Peja Jazz Festival (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad accompagnare l’artista italiano in questo viaggio ci sono Victor Herrero (chitarre), Andrea Lamacchia (contrabbasso), Giovannangelo De Gennaro (viella e aulofoni) e Vincenzo Vasi (theremin, percussioni). "Siamo particolarmente felici di avere Vinicio Capossela in Kosovo e a Peja in particolare, per almeno due ragioni. Anzitutto perché, attraverso la sua produzione, ha da sempre mostrato vicinanza nei confronti dei Balcani e il suo stile e le sonorità folk richiamano molti elementi delle tradizioni musicali di questa regione. In secondo luogo, perché il Kosovo e in modo speciale la città di Peja sono da sempre legati all’Italia, che dalla fine della guerra ha assicurato il suo ruolo attivo nella missione di peacekeeping con la guida del comando regionale Kfor. Nella popolazione del Kosovo Capossela ritroverà l’Italia che omaggia nelle sue canzoni: quella degli umili, della gente che sa ingegnarsi e che sa essere generosa", dicono l’ambasciatore d’Italia a Pristina Antonello De Riu e il direttore dell’Istituto italiano di cultura di Tirana Alessandro Ruggera. (Res)