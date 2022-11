Balcani: Scholz, accelerare processo normalizzazione rapporti tra Serbia e Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha chiesto di "accelerare il processo di normalizzazione" dei rapporti tra Serbia e Kosovo, in apertura oggi a Berlino del vertice dedicato ai Balcani occidentali. "La brutale aggressione della Russia contro l'Ucraina ci costringe a unirci per preservare la libertà e la sicurezza in Europa. È tempo di superare i conflitti regionali che vi dividono", ha detto il cancelliere ai partecipanti al vertice. Francia e Germania hanno di recente presentato un piano alla Serbia e al Kosovo per risolvere la crisi tra i due Paesi. (Geb)