Serbia: presidente Vucic, non possiamo permettere a qualcuno di spiare le nostre caserme

- La Serbia non può permettere a qualcuno di spiare la sue caserme. Lo ha affermato il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, secondo quanto riporta il quotidiano belgradese "Politika". Vucic ha sottolineato che ieri "non era la prima volta che un drone veniva avvistato sopra le caserme dell'esercito serbo", e che "ne erano stati notati altri giorni prima". "Volete che l'esercito permetta a qualcuno di spiare le sue caserme, entrare negli hangar, contare quanti proiettili, bombe, mine, granate abbiamo?", ha chiesto il presidente serbo, sottolineando che "dei droni della Nato hanno gironzolato ieri nei valichi amministrativi col Kosovo di Brnjak e Jarinje tutto il giorno". "Erano a 200, 500 metri dalla linea amministrativa, dall'altra parte", ha detto Vucic, e "non erano lì per collezionare foto o giocare a biglie ma per cose diverse". La questione, secondo lui, è che vengono usati dei droni commerciali, "perché se non fossero commerciali, potremmo stabilire sulla base di elementi militari a chi appartengono", ha affermato il capo dello Stato serbo. L'esercito della Serbia ha abbattuto ieri pomeriggio un drone commerciale che si stava spostando verso la zona di sicurezza terrestre al valico amministrativo con il Kosovo, sopra delle strutture militari. (Seb)