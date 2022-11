Business news: Indonesia, Pertamina avvia test di stoccaggio sotterraneo della CO2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera di Stato dell'Indonesia, Pertamina, ha recentemente intrapreso i primi test di iniezione e stoccaggio sotterraneo dell'anidride carbonica, parte degli sforzi del Paese per ridurre le emissioni di anidride carbonica nonostante l'aumento delle attività di estrazione petrolifera. Tramite l'iniezione della CO2 in depositi rocciosi nel sottosuolo, Pertamina punta a ridurre le due emissioni di gas serra del 30 per cento entro il 2030. L'azienda sta esplorando soluzioni di cattura, utilizzo e stoccaggio del carbonio con diversi partner, a cominciare da Japan Oil, Gas and Metals National Corporation (Jogmec). Le operazioni sperimentali sono in corso presso il giacimento petrolifero di Jatibarang, nella provincia indonesiana di Giava Occidentale. (Fim)