Ucraina: “Washington Post”, Usa hanno chiesto a Zelensky segnale di apertura ai negoziati di pace

- Gli Stati Uniti avrebbero chiesto al presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, di “mostrare un segnale di apertura” nei confronti dell’avvio di una trattativa di pace con la Russia, invece di rifiutarsi di negoziare finché il presidente Vladimir Putin rimarrà in carica. Fonti anonime informate dei fatti hanno riferito al “Washington Post” che la richiesta dell’amministrazione Biden “non ha l’obiettivo di spingere Kiev a negoziare, ma piuttosto garantire all’Ucraina il sostegno di altri Paesi i cui governi sono diffidenti in merito alla possibilità di finanziare un conflitto di lungo periodo”. La notizia arriva un giorno dopo che il Pentagono ha approvato un nuovo pacchetto di aiuti militari all’Ucraina, dal valore di 400 milioni di dollari. Secondo le fonti, le autorità Usa concordano con Kiev sul fatto che la Russia “al momento abbia intenzione di negoziare seriamente”. Tuttavia, il rifiuto di Zelensky a negoziare con Putin avrebbe “generato preoccupazioni in parti dell’Europa, dell’Africa e dell’America Latina”, dove la guerra sta avendo impatti significativi sul costo della benzina e dei generi alimentari. (Was)