Business news: ambasciata italiana in Libia ospita incontro su cooperazione industriale ed economica

- L’ambasciata d’Italia a Tripoli ha ospitato un incontro a cui hanno partecipato membri della Federazione dell’industria libica e Romano Baruzzi, commissario per il commercio dell’Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (Ice) di Tripoli. Lo riferisce l’ufficio relazioni della Federazione libica, precisando che tra i presenti vi era anche il presidente del consiglio di amministrazione, Rachid Sawan. Durante i colloqui, le parti hanno discusso le sfide più rilevanti da superare per rafforzare la cooperazione economica, industriale e commerciale tra Libia e Italia e le modalità per sostenere il coordinamento reciproco e la cooperazione tra l'economia, le imprese e l'industria nei due Paesi. Secondo i dati diffusi dall’ufficio Ice di Tripoli, il peso economico dell’Italia in Libia è sempre più rilevante. Nei primi sette mesi del 2022, l'Italia si è confermata primo partner commerciale della Libia, registrando un aumento dell'interscambio dell’83,68 per cento rispetto allo stesso periodo del 2021. Il valore ha superato i 6,37 miliardi di euro. Le esportazioni di Roma verso il Paese nordafricano sono cresciute, dall’inizio del 2022, del 71,24 per cento, rispetto allo stesso periodo del 2021, con 1,11 miliardi di euro e una quota di mercato del 12,38 per cento. L’Italia è il terzo paese fornitore della Libia dopo la Turchia e la Cina. Le importazioni in Italia dalla Libia sono cresciute del 86,53 per cento nello stesso periodo, con un valore di 5,27 miliardi di euro. (Lit)