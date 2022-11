Business news: la Russia invierà al Mali carburante, fertilizzanti e cibo per un valore di 100 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Mali e la Russia hanno raggiunto un accordo per la consegna da Mosca a Bamako di 100 milioni di dollari di carburante, fertilizzanti e generi alimentari nelle prossime settimane. Lo ha annunciato il ministro dell'Economia maliano, Alousséni Sanou, all'emittente televisiva statale "Ortm". Nello specifico, l'accordo prevede che la Russia fornirà al Mali 60 mila tonnellate di idrocarburi, 25 mila tonnellate di grano e 35 mila tonnellate di fertilizzanti per un valore di 100 milioni di dollari che saranno trasportate da Mosca a Bamako attraverso il porto di Conakry, in Guinea. I colloqui che hanno portato a questo accordo sono iniziati nell'agosto scorso, quando il presidente russo Vladimir Putin ha assicurato all'omologo maliano Assimi Goita che avrebbe fornito cibo e carburante al Mali. L'annuncio sottolinea una volta di più il crescente rapporto di cooperazione tra Russia e Mali, specialmente dopo la rottura delle relazioni con la Francia sancito dal ritiro dell'operazione Barkhane e della task force Takuba - a guida francese - dal Paese. Da allora, e prima ancora, Mosca ha fornito equipaggiamento militare a Bamako mentre mercenari del gruppo paramilitare russo Wagner sono presenti nel Paese, sebbene la loro presenza non sia stata confermata a livello ufficiale né dalle autorità di Bamako né da quelle di Mosca. (Res)