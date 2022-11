Business news: Etiopia, banche dovranno investire il 20 per cento dei prestiti nell'acquisto di buoni del tesoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale dell'Etiopia ha approvato una direttiva che obbliga tutte le banche commerciali del Paese a investire il 20 per cento dei prestiti emessi ogni mese nell'acquisto di buoni del tesoro del governo. Il provvedimento, riferisce il quotidiano online "Ethiopian Reporter", è stato firmato dal governatore della Banca centrale, Yingare Dese, e si applicherà a tutte le banche etiopi ad eccezione della Banca di sviluppo dell'Etiopia (Dbe). Nello specifico, la misura prevede che gli istituti di credito investano il 20 per cento del volume mensile dei prestiti in titoli di Stato con un interesse del 9 per cento. In base alla direttiva, il denaro per acquistare i buoni del tesoro verrà risparmiato e restituito alle banche nel quinto anno e il tasso di interesse sarà aumentato del 2 per cento dall'interesse sul deposito. Dal settembre dello scorso anno è stata implementata una direttiva che richiede alle banche di acquistare l'uno per cento dei loro prestiti annuali totali dalle obbligazioni della Banca di sviluppo etiope, e questa direttiva resterà in vigore per altri dieci anni. (Res)