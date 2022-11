Business news: Usa escludono il Paese dall'accordo di cooperazione commerciale Agoa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione degli Stati Uniti ha deciso di escludere il Burkina Faso dall'accordo di cooperazione e sostegno economico African Growth and Opportunity Act (Agoa), lamentando la mancata attuazione di progressi democratici da parte delle due giunte militari salite al potere nel Paese dopo il doppio colpo di Stato di quest'anno. In una lettera trasmessa al Congresso e ripresa dall'emittente "Rfi", il presidente Joe Biden afferma di aver preso questa decisione perché “il governo del Burkina Faso non ha fatto continui progressi nell'instaurazione del rispetto dello stato di diritto e del pluralismo politico", condizioni "necessarie nell'ambito del programma Agoa". L'esclusione del Paese dell'Africa occidentale entrerà in vigore il prossimo 1 gennaio, precisa la lettera. In una dichiarazione, la rappresentante Usa per il Commercio, Katherine Tai, ha insistito sulla necessità che "il Burkina Faso prenda le decisioni necessarie per rispettare i termini dell'accordo e il ritorno della democrazia". "Fornirò al Burkina Faso una chiara tabella di marcia per rientrare nel programma e la nostra amministrazione lavorerà con loro per raggiungere questo obiettivo", ha aggiunto l'inviata. Lanciato nel 2000, l'African Growth Opportunities Act (Agoa) mira a facilitare le esportazioni africane negli Stati Uniti per sostenere lo sviluppo attraverso, in particolare, il taglio delle tasse all'importazione, fatte salve condizioni legate al rispetto dei diritti umani e al buon governo. L'elenco dei Paesi membri viene rivisto ogni anno. Oltre al Burkina Faso, altri tre Paesi africani sono già stati esclusi dal programma dagli Stati Uniti quest'anno: Etiopia, Guinea e Mali. (Was)