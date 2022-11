Business news: Giappone stanzierà 450 milioni di dollari per la ricerca sul 6G

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone istituirà un fondo per sostenere la ricerca e lo sviluppo delle reti di comunicazioni di nuova generazione 6G. Il ministero degli Affari interni e delle comunicazioni ha annunciato uno stanziamento di 66,2 miliardi di yen (circa 450 milioni di dollari) che verranno inclusi nel secondo bilancio suppletivo per l'anno fiscale 2023. Il fondo verrà affidato alla gestione dell'Istituto nazionale per le tecnologie di informazione e comunicazione, e sosterrà progetti di ricerca e sviluppo nell'arco di diversi anni. La tecnologia 6G promette comunicazioni a velocità sino a sei volte superiori all'attuale standard 5G, e dovrebbe anche ridurre i consumi di energia elettrica, contribuendo agli obiettivi di decarbonizzazione. L'adozione è prevista a partire dal 2030. (Git)