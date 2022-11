Usa: Biden su elezioni medio termine, in gioco libera scelta e diritto di voto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal risultato delle elezioni di medio termine, in programma negli Stati Uniti martedì 8 novembre, dipenderà il futuro della libera scelta e del diritto di voto. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, durante un comizio elettorale a Philadelphia, in Pennsylvania. L’evento, a cui ha partecipato anche l’ex presidente Barack Obama, è stato organizzato per promuovere la campagna dei candidati democratici al Senato e all’incarico di governatore, John Fetterman e Josh Shapiro. Lo Stato, dopo che il senatore repubblicano Pat Toomey ha annunciato di non volersi ricandidare, è tra quelli su cui i democratici puntano di più per conquistare la maggioranza alla camera alta del Congresso, attualmente divisa in una condizione di perfetta parità. “John è uno che non molla mai”, ha detto Biden in merito a Fetterman, prima di contestare il candidato repubblicano al Senato, Mehmet Oz, per non aver “fatto nulla per il controllo delle armi”. “Ho vissuto in Pennsylvania più di lui, e sono andato via quando avevo dieci anni”, ha scherzato il presidente. (Was)