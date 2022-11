Business news: Giappone, Marelli investirà 1,76 miliardi di dollari in aree di crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marelli Holdings Co., multinazionale giapponese produttrice di componentistica per auto con sede a Saitama, investirà 260 miliardi di yen (1,76 miliardi di dollari) nell'arco dei prossimi cinque anni, concentrandosi in comparti come la guida autonoma. Lo ha annunciato il presidente e amministratore delegato dell'azienda, David Slump, nel corso di una intervista a "Nikkei". Marelli, nata nel 2016 dall'unione delle attività della giapponese Calsonic Kansei e dell'italiana Magneti Marelli, è impegnata dallo scorso agosto in un processo di riabilitazione aziendale che dovrebbe culminare in una ristrutturazione. L'azienda è fornitrice tra gli altri dei costruttori di auto Nissan e Stellantis, e i nuovi investimenti, che verranno effettuati sino a dicembre 2027, dovrebbero aiutarla ad allinearsi alle principali tendenze del settore, come l'elettromobilità e la guida autonoma, cedendo invece attività secondarie. Tra le altre cose, ha spiegato Slump, Marelli pianifica l'assunzione di un migliaio di ingegneri informatici. (Git)