Business news: Cina, ministero Esteri non conferma allentamento restrizioni su voli in entrata

- Il ministero degli Esteri della Cina non ha confermato un allentamento delle misure di contenimento pandemico per i voli in entrata, affermando che le politiche nazionali per il contrasto del Covid-19 sono "coerenti e chiare". Il portavoce Zhao Lijian ha formulato le sue osservazioni durante la conferenza stampa odierna, dopo che l'emittente statunitense "Bloomberg" ha riferito di una potenziale sospensione del controverso sistema di controllo dei contagi adottato dalla Cina per i voli in entrata. Stando a quanto riferito da fonti informate dei fatti, il Consiglio di Stato avrebbe chiesto alle agenzie governative e alle autorità di regolamentazione dell'aviazione civile di elaborare un'alternativa alle penalità attualmente imposte alle compagnie aeree, costrette a sospendere le rotte verso la Cina per un determinato lasso di tempo dopo l'eventuale identificazione di passeggeri positivi al Covid-19 sbarcati dagli aeromobili. Benché l'iniziativa non sia stata confermata dalle entità coinvolte, la Cina sembra comunque propensa a revisionare la propria politica di contenimento pandemico. Secondo quanto riferito dalla stampa internazionale, l'ex epidemiologo Zeng Guang ha preannunciato sostanziali modifiche all'approccio di "tolleranza zero" contro il Covid-19 nei prossimi mesi, dati i progressi compiuti dal Paese nello sviluppo di nuovi vaccini e farmaci antivirali. (Cip)