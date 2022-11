Business news: presidente egiziano Al Sisi incontra delegazione imprenditori di Doha, focus su investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi ha incontrato il presidente del consiglio di amministrazione dell'Associazione degli imprenditori del Qatar, Faisal bin Qassim, e diversi rappresentanti dell'associazione per discutere del rafforzamento delle relazioni nell'ambito degli investimenti. Lo ha affermato il portavoce presidenziale egiziano, l'ambasciatore Bassam Rady, in una nota. In questa occasione, Al Sisi ha ribadito la volontà dell’Egitto di sviluppare la cooperazione economica e commerciale con il Qatar e di favorire investimenti congiunti “per sostenere il processo di sviluppo economico dei due Paesi”. Secondo quanto affermato dal presidente egiziano, il Canale di Suez rappresenta una delle principali aree industriali e logistiche che offrono opportunità per le aziende qatariote. Da parte sua, la delegazione di Doha ha espresso il proprio apprezzamento per l’incontro con Al Sisi, che rappresenta “una grande opportunità per rafforzare i legami di fratellanza e cooperazione congiunta”.Egitto e Qatar hanno rilanciato nell'ultimo anno le proprie relazioni dopo anni di gelo a causa del sostegno di Doha alla presidenza di Mohamed Morsi, affiliata ai Fratelli musulmani, salita al potere dopo la primavera araba del 2011, e dell'opposizione dell'emirato del Golfo alla salita al potere del generale Abdel Fattah al Sisi. Lo scorso settembre, in una storica visita a Doha, Al Sisi ha firmato una serie di accordi, tra cui uno per la cooperazione a livello portuale. Il Qatar ha depositato 3 miliardi di dollari nella Banca centrale egiziana per sostenere la nazione araba più popolosa del mondo arabo a far fronte all'aumento dei costi alimentari derivanti dalla crisi in Ucraina. (Cae)