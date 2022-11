Business news: Egitto, firmato accordo per studio di fattibilità su creazione centro di bunkeraggio Gnl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Egyptian Natural Gas Holding Company (Egas) ha firmato una lettera d'intenti con quattro compagnie internazionali per condurre uno studio di fattibilità sulla creazione di un centro nazionale di bunkeraggio di gas naturale liquefatto (Gnl) nel Paese, un servizio che l'Egitto intende fornire alle navi che navigano nel Canale di Suez. Lo ha reso noto il ministero del Petrolio in un comunicato, secondo il quale la lettera d’intenti è stata firmata con Shell Global, Pyramid Navigation, Infinity Solar e Eagle Oil and Gas. L'accordo include anche la possibilità di costruire una società mista per esplorare le modalità migliori per lo sviluppo del progetto. “L'Egitto cerca di capitalizzare la sua posizione per rafforzare il suo ruolo di centro regionale per il commercio di energia, in particolare di risorse pulite, in linea con i piani del Paese per massimizzare l'uso di energia pulita e a basse emissioni di carbonio”, ha affermato il ministro del Petrolio e delle risorse minerarie Tarek el Molla. “L’Egitto può permettersi di essere un centro per il rifornimento di navi con il Gnl grazie alla sua posizione strategica, al Canale di Suez e alla disponibilità di Gnl nel Paese”, ha proseguito il ministro. La nuova cooperazione, ha spiegato ancora el Molla, apre nuove possibilità per Egas per diventare "un importante fornitore di gas naturale liquefatto per le navi in transito in Egitto e nei paesi limitrofi". L'Egitto ha raggiunto l'autosufficienza in termini di gas naturale alla fine del 2018 grazie a enormi scoperte e a una massiccia produzione di gas. (Cae)