Business news: Emirati puntano a progetti puliti al 50 per cento del mix energetico entro il 2050

- Gli Emirati Arabi Uniti puntano ad aumentare la quota di progetti di energia pulita fino al 50 per cento del loro mix energetico complessivo entro il 2050. Lo ha dichiarato il ministro dell’Energia emiratino Suhail al Mazrouei, citato dall’agenzia di stampa emiratina “Wam”. “Il Paese inizierà a rivedere la sua strategia energetica all’inizio del 2023 per allinearla all’obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050”, ha spiegato il ministro, secondo il quale il governo “è al lavoro per tenere il passo con la crescente domanda di energia grazie a risorse pulite e rinnovabili, nonché la costruzione di molte centrali elettriche ad alta efficienza”. Il ministro ha ricordato che nel 2017 gli Emirati hanno lanciato la loro Strategia energetica 2050 “con lo scopo di bilanciare produzione e consumo e garantire un ambiente economico adeguato e che stimola la crescita in diversi settori”. (Res)