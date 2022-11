Business news: governo egiziano concederà licenze d’oro a tutti investitori che lo richiederanno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell’Egitto ha stabilito che concederà “licenze d’oro” per un periodo di tre mesi in via straordinaria a tutti gli investitori che ne faranno richiesta. Il 29 ottobre, il presidente Abdel Fattah al Sisi, in occasione del Forum internazionale dell’industria, ha fatto sapere che lo scopo delle licenze è incoraggiare attività nel Paese nordafricano. Le licenze in questione sono un tipo di licenza fornita dal governo con cui gli investitori possono ottenere in un’unica licenza tutte quelle rilasciate dalle diverse agenzie governative, riducendo le procedure. La licenza d'oro viene concessa alle aziende che stabiliscono progetti strategici o nazionali con l'obiettivo di favorire lo sviluppo del Paese, in particolare per progetti di idrogeno verde, auto elettriche e infrastrutture, progetti di desalinizzazione dell'acqua di mare ed energie rinnovabili. (Cae)