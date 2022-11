Business news: ministro delle Finanze giordano, non abbiamo obbligazioni in euro in scadenza fino al 2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giordania non ha obbligazioni denominate in euro in scadenza prima del 2025. Lo ha affermato il ministro delle Finanze del governo di Amman, Mohammad al Ississ, in dichiarazioni rilasciate all’emittente “Cnbc”. "L’attuale governo non aumenterà le tasse e non ne imporrà di nuove", ha poi fatto sapere il ministro, facendo riferimento a un programma, lanciato da Amman tre anni fa, volto a ridurre i tassi di disoccupazione e migliorare le finanze pubbliche. In un rapporto diffuso a luglio scorso, il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha rilevato che l'economia della Giordania ha iniziato una ripresa nel 2021, con crescita, performance fiscale e conti correnti che hanno registrato dati sopra le aspettative. La crescita dovrebbe rafforzarsi al 2,4 per cento nel 2022, ma si registra un calo di 0,3 punti percentuali rispetto alla terza revisione, che riflette i venti contrari dell'economia globale, dovuti all’impatto della guerra in Ucraina. La scorsa settimana, il regno di Giordania ha assistito a un rimpasto di governo che, secondo il premier Bisher Khasawneh, ha avuto come obiettivo quello di incoraggiare gli sforzi di modernizzazione e realizzare le riforme richieste dall’Fmi. (Res)