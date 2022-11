Business news: ministro Commercio egiziano, “pronti a fornire incentivi alle aziende italiane”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Egitto vuole rafforzare la cooperazione economica con uno dei suoi principali partner strategici in Europa: l’Italia. Lo ha detto il ministro del Commercio e dell'Industria egiziano, Ahmed Samir, dura un incontro con l'ambasciatore d’Italia al Cairo, Michele Quaroni, secondo quanto si legge in un comunicato stampa del dicastero. L’esponente del governo del Cairo ha detto che il volume degli scambi commerciali tra i due Paesi nel 2021 è stato di circa 3,03 miliardi di euro, di cui 1,44 miliardi di euro di esportazioni egiziane. A detta del ministro egiziano, l'Italia è fra i principali investitori esteri nel Paese delle piramidi, con investimenti complessivi del valore di 1 miliardo e 707 milioni di euro - secondo i dati aggiornali all’aprile 2022 - e 1.233 progetti attivi nei settori industriale, agricolo, turistico, dei servizi, delle costruzioni, dell'informatica e dei servizi finanziari. L'Egitto intende anche avvalersi dell'esperienza italiana per realizzare la terza fase del progetto della “città del cuoio”, che prevede la creazione di 100 fabbriche per concia del pellame nella località di Rubiki, circa 54 chilometri a est del Cairo. Il ministro del Commercio ha invitato le aziende italiane che sono state costrette a interrompere del tutto o parzialmente la produzione in Egitto, a causa della recente crisi dell'energia, a stabilire partnership di successo con le controparti egiziane, sia attraverso la produzione dall'Italia e l'esportazione in Africa e in Medio Oriente tramite il Paese arabo, sia trasferendo i propri stabilimenti nel mercato egiziano beneficiando dei vantaggi che offre la legislazione nazionale. Samir ha poi offerto la possibilità di organizzare incontri che riuniscano le aziende dei due Paesi per presentare gli incentivi disponibili come “bassi prezzi dell'energia, disponibilità di manodopera qualificata, posizione geografica unica e accordi di libero scambio che consentono alle esportazioni di accedere a molti mercati”. Il ministro ha sottolineato che il governo del Cairo “pronto a fornire tutto il sostegno possibile alle imprese italiane che operano nel mercato egiziano ea superare gli ostacoli che dovessero incontrare”. (Res)