Usa: elezioni medio termine, Biden a Philadelphia per fare campagna elettorale con Obama

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è atterrato da poco a Philadelphia, in Pennsylvania, dove parteciperà ad un comizio elettorale insieme al suo predecessore, Barack Obama, a pochi giorni dalle elezioni di medio termine in programma per martedì 8 novembre. Anche l’ex presidente Donald Trump, impegnato a fare campagna elettorale per i candidati repubblicani, ha organizzato un comizio a Latrobe, fuori dalla città di Pittsburgh, sempre per oggi. Quella per uno dei seggi della Pennsylvania al Senato, lasciato vacante dal repubblicano Pat Toomey che ha annunciato di non volersi ricandidare, è una delle corse più importanti in vista delle elezioni di martedì. Tutte le previsioni indicano che i repubblicani riusciranno a conquistare la maggioranza alla Camera dei rappresentanti, e per i democratici è quindi cruciale conservare la guida della camera alta del Congresso, che attualmente è in una condizione di perfetta parità. Riuscire a conquistare il seggio lasciato vacante dai repubblicani potrebbe quindi consentire al partito di Biden di passare in vantaggio. Al comizio elettorale di Biden e Obama parteciperanno anche i candidati democratici per il seggio dello Stato al Senato e per l'incarico di governatore, John Fetterman e Josh Shapiro. Entrambi i candidati repubblicani, Mehmet Oz per il Senato e Doug Mastriano per la guida dello Stato, sono stati pubblicamente spinti dallo stesso Trump. (Was)