Business news: economia Hong Kong in recessione, Pil cala del 4,5 per cento nel terzo trimestre

- L'economia di Hong Kong si è contratta del 4,5 per cento su base annua nell'intervallo luglio-settembre, entrando in recessione per il terzo trimestre consecutivo. È quanto si apprende dalle stime anticipate pubblicate dal dipartimento di Statistica, secondo cui il dato segna la contrazione più marcata dal secondo trimestre del 2020, periodo in cui il prodotto interno lordo (Pil) ha subito un crollo del 9,4 per cento a causa della pandemia del Covid-19. Nel primo e nel secondo trimestre l'economia di Hong Kong ha registrato contrazioni rispettivamente del 4 e dell'1,3 per cento. "Guardando al futuro, il marcato deterioramento dell'ambiente esterno continuerà a esercitare un'enorme pressione sulle esportazioni nel resto dell'anno", ha fatto sapere l'amministrazione, che imputa la performance all'indebolimento della domanda esterna. Il segretario alle Finanze, Paul Chan, ha avvertito che la previsione ufficiale di crescita del prodotto interno lordo nel 2022 è stata adeguata a una forbice compresa tra -0,5 e 0,5 punti percentuali. (Cip)