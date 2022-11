Business news: Cina, investimenti in Indonesia triplicati a 1,56 miliardi di dollari nel terzo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha triplicato gli investimenti in Indonesia nel terzo trimestre, per effetto della consistente domanda di metalli e materie prime nell'industria manifatturiera domestica. Lo riporta il quotidiano edito a Hong Kong "South China Morning Post", aggiungendo che i fondi allocati dalla Cina nella più grande economia del sud-est asiatico hanno raggiunto quota 1,56 miliardi di dollari nell'intervallo luglio-settembre, in netto aumento rispetto agli investimenti per 595,61 milioni di dollari effettuati nello stesso periodo nel 2021. Nei primi tre trimestri dell'anno l'interscambio commerciale tra le parti è aumentato del 28,8 per cento, trainato dalle esportazioni indonesiane di metalli, carbone e gas naturale. (Cip)