Business news: Borsa di Shanghai apre inchiesta su società sicurezza informatica Qihoo 360

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Borsa di Shanghai ha aperto un’inchiesta sulla società cinese di sicurezza informatica 360 Security Technology (Qihoo 360), dopo la cancellazione di alcuni asset e la scarsa performance finanziaria registrata dall’inizio del 2022. Lo riporta il quotidiano di Hong Kong “South China Morning Post”, precisando che la multinazionale ha riportato una perdita netta di 216 milioni di dollari nell’intervallo luglio-settembre. Nello stesso periodo il fatturato è diminuito del 27,7 per cento rispetto al 2021, segnando il primo calo delle vendite dal lancio di un’offerta pubblica iniziale (Ipo) nel 2018. Gli ultimi risultati trimestrali arrivano dopo che l’amministratore delegato e presidente della società, Zhou Hongyi, ha accennato a licenziamenti e disinvestimenti come parte di un piano di consolidamento. La società ha attribuito la scarsa attività alla domanda debole e al disimpegno dalla multinazionale tecnologica norvegese Opera, di cui ha ceduto il 20 per cento della partecipazione il 17 ottobre scorso. A influire sulla performance dell’azienda – aggiunta nel 2020 alla lista nera commerciale stilata dagli Stati Uniti – risulta anche il complessivo rallentamento dell’economia nazionale. Nei primi tre trimestri del 2022, Qihoo 360 ha registrato perdite per 275 milioni di dollari, contro i 137 milioni di utili registrati nello stesso periodo nel 2021. Le azioni della società hanno ceduto il 5,71 per cento alla chiusura delle contrattazioni sulla Borsa di Shanghai. (Cip)