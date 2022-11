Business news: Canada ordina a 3 aziende cinesi di disinvestire da compagnie estrattrici di litio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Canada ha ordinato a tre aziende cinesi di disinvestire da un trio di piccole compagnie estrattrici di litio con sede nel Paese, a seguito dell'introduzione di restrizioni agli investimenti esteri nel settore minerario nazionale. Lo ha comunicato il governo federale canadese, che ha fornito i nomi delle aziende in questione: Sinomine (Hong Kong) Rare Metals Resources Co. Ltd dovrà liquidare i suoi investimenti nell'azienda di Vancouver Power Metals Corp.; Chengze Lithium International Ltd dovrà cedere la propria partecipazione a Lithium Chile Inc. con sede a Calgary, mentre a Zangge Mining Investment (Chengdu) Co. Ltd. è stato ordinato di disinvestire da Ultra Lithium Inc, con sede a Vancouver. "Queste aziende sono state sottoposte al processo di revisione della sicurezza nazionale", ha spiegato in una nota il ministro dell'Industria canadese, Francois-Philippe Champagne. "Le decisioni del governo si basano su fatti ed evidenze, e sul consiglio di esperti in materia di minerali critici, della comunità d'intelligence e sicurezza del Canada e di altri governi partner", ha aggiunto il ministro. (Was)