Business news: Lego avvia i lavori per un mega-stabilimento produttivo "verde" nel Vietnam

- Lego ha organizzato una cerimonia per l'avvio dei lavori di costruzione di un mega-stabilimento produttivo a impatto zero nel Vietnam. Lo stabilimento, dal costo di un miliardo di dollari, coprirà una superficie pari a 60 campi da calcio a circa 50 chilometri da Ho Chi Minh City: alla cerimonia organizzata dal noto produttore di giocattoli hanno preso parte tra gli altri l'amministratore delegato della compagnia, Niels Christiansen, e il principe della Corona di Danimarca Federico, che ha cerimoniosamente inaugurato i lavori scavando il terreno con una vanga realizzata in mattoncini. Christiansen ha dichiarato a "Nikkei" che l'impiego di energie rinnovabili, che consentiranno allo stabilimento di conseguire la neutralità carbonica, rappresenta il fattore "non negoziabile" che ha comportato la scelta del Vietnam, primo produttore di energia fotovoltaica del Sud-est asiatico. Una volta operativa, la nuova fabbrica rifornirà di mattoncini l'intera regione asiatica, ad eccezione della Cina. (Fim)