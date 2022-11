Business news: informatica, cinese Lenovo registra calo fatturato nel trimestre luglio-settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il produttore cinese di computer Lenovo ha registrato il primo calo del fatturato in dieci trimestri nell'intervallo luglio-settembre, a causa dell'indebolimento della domanda globale e di un calo delle vendite dovuto alle restrizioni anti-pandemiche adottate in patria. È quanto riferito dalla società, che nel terzo trimestre ha generato proventi per 17,09 miliardi di dollari, in calo del quattro per cento rispetto allo stesso periodo nel 2021 ma superiore alla stima media di 16,74 miliardi di dollari elaborata dal fornitore di dati finanziari Refinitiv. Nel primo semestre fiscale la crescita dei ricavi della multinazionale tecnologica cinese ha registrato un calo del due per cento. Nei tre mesi da luglio a settembre le spedizioni globali di personal computer sono diminuite del 15 per cento su base annua, secondo un rapporto pubblicato dalla società di ricerca International Data Corporation (Idc) il mese scorso. La società conserva tuttavia una tendenza alla crescita dei profitti, dovuta anche alla progressiva differenziazione del suo modello di business. Lenovo ha infatti lavorato per espandere le proprie attività nel comparto degli smartphone, dei server e dei servizi informatici, che ora rappresentano circa il 37 per cento delle sue entrate. L'utile netto attribuibile agli azionisti per il trimestre in esame è aumentato del sei per cento, arrivando a 541 milioni di dollari. (Cip)