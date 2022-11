Business news: Nepal, autorizzata esportazione in India di 22 megawatt di energia elettrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

L'India importerà dal Nepal altri 22 megawatt di energia elettrica prodotta da Chilime Hydropower Company Limited, compagnia che gestisce la centrale idroelettrica di Chilime. Lo ha reso noto l'Autorità del Nepal per l'elettricità (Nea), dopo aver ricevuto l'autorizzazione dalla controparte indiana, l'Autorità centrale per l'elettricità (Cea). L'elettricità nepalese eccedente esportata in India da giugno salirà quindi a 386 megawatt; negli ultimi cinque mesi l'esportazione ha portato nelle casse di Katmandu quasi otto miliardi di rupie. D'altra parte il Nepal ha bisogno di importare elettricità nei mesi invernali, quando il livello dell'acqua e la produzione delle centrali idroelettriche si abbassano.